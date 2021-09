www.ceros.com

ICarly

36

37

17

TOM SANDOVAL & ARIANA MADIX

Perfect date nights. A successful date-night hinges on three things: killer cocktails, delicious food and Groupon. With 100+ Groupon dining experiences in LA alone, whipping up a great night out is easy. And easy is sexy.

The family takes a nightly walk in their hometown of Dallas, TX. Rain or shine.

44

1000+

Combined hours of sweating a week, there is no lying down in this house — unless you are doing yoga. For those who take their workouts seriously, Groupon’s impressive portfolio of both streaming and IRL workout experiences provide a sweat-sesh anytime you need.

Hours Ariana has logged on her newest obsession, horseback riding. “It’s what I do when I need a break, and I’ve been 22 times already.” Groupon offers thousands of “take a break” experiences for the person who loves to combine the love of the outdoors, with a great outfit.

21

Quick Day Trips. Nothing brings out the kid in you like a day at the zoo.

Experiences and last-minute adventures await! Who knows, you might just “pull a Tom” and surprise someone special with the greatest 'gasp-worthy' birthday gift too. Hello, ziplining!

Power couple, television stars, authors and restauranteurs, Tom Sandoval and Ariana Madix believe in easing up on the caffeine, eating balanced meals, getting enough sleep and keeping their stress load reasonable. Then there’s reality. How do they maintain an active lifestyle...they GRAB LIFE BY THE GROUPON.

AND MAKE LIFE A LOT LESS BORING

groupon.com

